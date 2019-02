Frodi sulle accise dei carburanti, le Fiamme Gialle controllano decine di aziende agricole

Le ispezioni della Guardia di Finanza proseguiranno anche nelle prossime settimane

Di: Alessandro Congia

In questi giorni i finanzieri della tenenza di Bosa Marina hanno eseguito frequenti controlli in materia di accise sui carburanti e di installazione abusiva di distributori. Le cosiddette accise sono imposte indirette sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell’energia elettrica e dei tabacchi lavorati.

In particolare le Fiamme Gialle Bosane hanno passato al setaccio depositi, autocisterne e siti di stoccaggio di diverse aziende agricole localizzate nel territorio del Marghine, soprattutto nei confronti di coloro che hanno ricevuto forniture di carburante da autotrazione a “regime agevolato” ovvero strumentale alle lavorazioni in agricoltura.

I controlli finora effettuati hanno consentito di individuare tre aziende agricole in violazione della normativa vigente alle quali sono state comminate sanzioni amministrative per non avere contabilizzato e regolarmente comunicato, l’effettivo consumo dei prodotti petroliferi ricevuti anche perché le quote di carburante agevolato che si possono acquistare sono determinate dall'ampiezza della superficie agricola, il tipo di piantagione e i macchinari impiegati.