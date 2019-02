Scritte contro il sindaco Porcu sui muri del cimitero

L'episodio potrebbe essere legato alla polemica sul mancato rispetto della legge sulla propaganda elettorale

Di: Redazione Sardegna Live

Scritte offensive contro il sindaco, Giacomo Porcu, sono comparse questa mattina sui muri del cimitero di Uta. "Giacomo Porcu buffone", recitano le scritte.

Il primo cittadino ha presentato una denuncia ai carabinieri della locale Stazione, che indagano per risalire agli autori del gesto.

L'ipotesi più accreditata, come riportato da L'Unione Sarda, è che la vicenda sia collegata alla polemica esplosa nei giorni scorsi in paese, dopo che il consigliere di opposizione Tomaso Angioni (comunque estraneo all'episodio delle scritte) aveva segnalato alle autorità competenti che Porcu, candidato alle regionali, non avrebbe rispettato la legge sulla propaganda elettorale affiggendo manifesti elettorali, poi rimossi, sulle vetrine di un locale privato e non sugli appositi spazi pubblici.