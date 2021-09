Delegazione della Commissione agricoltura in Sardegna in zone colpite dai roghi

La delegazione in missione per raccogliere le istanze del territorio anche in vista di mirati provvedimenti legislativi

Di: Giammaria Lavena

Da questa mattina è arrivata in Sardegna una delegazione della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, guidata dal Presidente Filippo Gallinella e composta da un esponente per ogni gruppo parlamentare, che si recherà nelle zone colpite dai roghi.

Numerosi incontri in Consiglio regionale in giornata - il primo iniziato alle 10,30 - per un confronto istituzionale cui prenderanno parte il presidente dell'Assemblea Michele Pais, la commissione agricoltura, il prefetto di Oristano, il presidente del Banco di Sardegna, Antonio Angelo Arru e il direttore generale, Giuseppe Cuccurese, il presidente dell'Anci Emiliano Deiana e i sindaci dei territori maggiormente colpiti.

L'obiettivo della missione è quello di raccogliere le istanze del territorio anche in vista dei prossimi provvedimenti legislativi in merito. La Commissione Agricoltura ha già avuto esperienze di interventi sugli incendi, come quello dei monti pisani del 2018.