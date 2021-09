Covid, 150 operatori sanitari sardi "No vax" sospesi fanno prima dose vaccino

Quasi un terzo dei sanitari sardi sospesi dal servizio perché contrari al vaccino hanno effettuato la prima dose. Una volta immunizzati torneranno ad essere operativi e retribuiti

Di: Giammaria Lavena

Su 500 operatori sanitari sardi "No vax" sospesi dal servizio, 150 hanno deciso di farsi inoculare la prima dose. Con l'immunizzazione potranno tornare regolarmente in servizio e quindi essere nuovamente retribuiti. Chiare e inamovibili le regole negli ospedali dell'Isola: niente vaccino, niente lavoro.

Le lettere di sospensione sono immediatamente partite dall'Ats. Nel frattempo è partito il ricorso al Tar di 173 operatori che contestano il provvedimento di stop. Fra questi non solo chi è contrario ai vaccini, ma anche chi, per patologie o particolari situazioni, non può ricevere il farmaco.

Nei primi giorni di applicazione della normativa a Cagliari un'operatrice che si era presentata in ospedale senza vaccino era stata invitata a lasciare subito la corsia. Era rimasta lì chiedendo ulteriori spiegazioni: per convincerla a tornare a casa era stato necessario l'intervento dei carabinieri.