Maracalagonis. La sindaca racconta la storia di Valentino: "Il Covid ha rischiato di ucciderlo"

Dopo il ricovero e aver rischiato la vita, ha incontrato la prima cittadina, sua grande amica: "Il coronavirus ha rischiato di ucciderlo bruciandogli i polmoni. Adesso dovrà fare una lunga riabilitazione e non vede l'ora di fare il vaccino"

Di: Giammaria Lavena

"Oggi ho ricevuto una visita gradita di un cittadino, di un amico, che mi aveva promesso di vederci presto e che sfortunatamente ha contratto il Covid 19, senza aver fatto vaccino e ha subito un ricovero ospedaliero. Per Valentino la vita è sicuramente cambiata, quasi stravolta perché le sue condizioni peggioravano di ora in ora, tanto che fino a quel momento era in buona salute e non aveva patologie pregresse. Il coronavirus ha rischiato di ucciderlo bruciandogli i polmoni". E' il racconto della sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda, condiviso sui social.

"Ed è solo grazie all'équipe dell'Ats Sardegna che è ancora vivo - afferma la prima cittadina -. Oggi, in una situazione “delicata”, come mi ha spiegato è vivo e non vede l'ora di fare il vaccino tra qualche mese, perché ora dovrà fare una lunga riabilitazione. Per me un vero piacere averlo accolto e ascoltato, perché in questi mesi ci siamo sempre telefonati e visti in videoconferenza, quando lo sconforto prendeva il sopravvento e spesso un sorriso o una parola bastavano per essere di conforto".

"L'esperienza di Valentino - prosegue - insegna tanto e spero che tutti possano prendere spunto dalla vicenda, perché se avesse fatto prima il vaccino sicuramente avrebbe avuto conseguenze molto meno gravi. Non voglio giudicare chi decide di non farlo ma invito tutti coloro che non si sono ancora vaccinati a pensarci bene e seriamente. Ne va della vostra vita. Questo è il mio pensiero: si muore di Covid, non di vaccino!".

"Un ringraziamento di cuore Valentino lo vuole fare a tutti i medici - conclude la sindaca -, gli infermieri e il personale dell'Ats Sardegna che sta lavorando con passione pensando sempre al bene del prossimo, confortando i malati con un gesto, una parola affettuosa, anche nei giorni più drammatici e bui".