Due auto in fiamme nella notte a Sassari

Vigili del fuoco in via Nulvi e in via Monteverdi

Di: Redazione Sardegna Live

I vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti questa notte per due diversi incendi che hanno distrutte altrettante auto auto in via Nulvi e a Santa Maria di Pisa, in via Monteverdi.

In entrambi le occasioni, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme prima che si propagassero alle altre autovetture parcheggiate accanto. Sul posto anche le forze dell'ordine.