A fuoco due auto nella notte a Maracalagonis e Su Planu

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Durante la scorsa notte si sono registrati due interventi dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari per l'incendio di autovetture nel quartiere di Su Planu a Selargius e a Maracalagonis.

Il primo allarme è partito alle 23:50 in via Boccaccio nel quartiere di Su Planu, dove l'autovettura si trovava in sosta in parcheggio condominiale di una palazzina. I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno spento le fiamme che hanno coinvolto l'intero veicolo evitando la loro propagazione dell'incendio ad altri veicoli in sosta e alla struttura del palazzo adiacente.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo.

Un altro intervento si è registrato a Maracalagonis, in via Segni, per l'incendio di un'autovettura parcheggiata in strada.

I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme, messo in sicurezza l’area circostante e avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo, sul posto intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Quartu Sant'Elena CA per gli accertamenti e indagini di loro competenza.