Appello alla Regione per i sardi che vivono in Venezuela

Crei Acli. "Con il Paese sull'orlo della guerra civile, attivare canali per aiuti umanitari"

Di: Ansa

Appello alla Regione per i circa 350 sardi che vivono in Venezuela: attivare subito canali diretti per portare aiuti umanitari e sostenere gli emigrati.

L'sos è stato lanciato dal Crei Acli. "Con il Paese sull'orlo della guerra civile - si legge in una nota - non ci sono notizie certe sulla loro condizione: in questa situazione non bastano le politiche dirette alla promozione culturale-commerciale della Sardegna".

In questi giorni, il Crei Acli si sta impegnando per sostenere diverse famiglie che sono arrivate in Sardegna con l'aggravarsi della crisi. Alla Regione si chiede - continua l'organizzazione - di impegnarsi presso i competenti Ministeri per ottenere notizie certe sulla condizione dei nostri conterranei nel paese Sudamericano, verificare se esistano situazioni di bisogno o pericoli per la comunità sarda ed eventualmente promuovere ogni iniziativa di solidarietà utile ad aiutare i nostri corregionali in Venezuela e le loro famiglie".

I sardi in Venezuela sono una comunità numerosa ed organizzata e un loro rappresentante ha fatto parte della Consulta Regionale per l'emigrazione.

Foto Ansa