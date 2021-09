Lingua blu: Ats chiede 90 veterinari a Laore per le vaccinazioni

Interrogazione LeU su carenza specialisti nelle campagne sarde

Di: Redazione Sardegna LIve

"E' stata formalizzata la richiesta all'assessorato dell'Agricoltura di assegnazione temporanea di 90 veterinari assunti da Laore per fornire supporto all'Ats nella campagna di vaccinazione contro la lingua blu, con l'utilizzo di 120mila dosi disponibili e di ulteriori 600mila in fase di acquisizione". Così in Aula l'assessore della Sanità Mario Nieddu, durante la seduta dedicata al Question time.

L'interrogazione firmata dal capogruppo di LeU Daniele Cocco era incentrata, infatti, sulla necessità di garantire la piena operatività degli specialisti veterinari nelle campagne della Sardegna. L'esponente dell'opposizione ha fatto presente che "oggi, più che mai, visto il dilagare dell'epidemia in queste settimane in numerosi allevamenti ovini nell'Isola, c'è bisogno di potenziare le ore dei veterinari e di provvedere alle stabilizzazioni degli assistenti veterinari che hanno i requisiti".

Nella replica, Nieddu ha anche fatto sapere che, "al fine di arginare la diffusione della blue tongue, è stato elaborato un elenco delle aziende a rischio, 424 con circa 52mila capi interessati, classificate per priorità di intervento vaccinale".