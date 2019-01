Controlli del carabinieri alla circolazione stradale

Le attività di controllo da stamattina all'alba

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri della Compagnia di Isili, dalle prime ore del mattino, stanno eseguendo mirati controlli alla circolazione stradale lungo le principali vie di collegamento del Sarcidano e della Barbagia di Seulo.

L'attività, finalizzata alla prevenzione dei reati predatori contro il patrimonio, rientra nell'ambito del piano di servizi di controllo straordinario del territorio disposto dal comando provinciale di Nuoro.

In sintesi, a dimostrazione che l’attività di vigilanza e prevenzione non conosce soste, i militari dell’Arma dell’intera provincia vigileranno per garantire il più possibile sicurezza.