Scuole sicure, controlli della Polizia negli Istituti scolastici

Nella mattinata di ieri il servizio di prevenzione è stato svolto all’esterno di un Istituto Superiore durante l’orario di ingresso degli studenti

Di: Redazione Sardegna Live

Nella mattinata di ieri, nell’ambito delle attività della Polizia di Stato in materia di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in prossimità degli istituti scolastici del capoluogo e della provincia, in ossequio alla direttiva del Ministero dell’Interno denominata “Scuole Sicure”, a seguito di riunioni di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutesi a Cagliari e da precise disposizioni impartite con specifica ordinanza dal Signor Questore dr Pierluigi d’Angelo, anche con la collaborazione dei Dirigenti Scolastici, personale della Squadra Volante e della Squadra Cinofili, ha effettuato un servizio mirato presso un Istituto scolastico cittadino.

Il servizio di prevenzione è stato svolto all’esterno di un Istituto Superiore durante l’orario di ingresso degli studenti riscuotendo particolare apprezzamento da parte delle Direzione Didattica per la presenza della Polizia e per le modalità con cui è stato effettuato il servizio.