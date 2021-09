Brigata Sassari: cambio al vertice, Bossa nuovo comandante

Lascia il colonnello Giuseppe Levato

Di: Redazione Sardegna Live, foto Ansa

Dopo aver guidato il V Reggimento genio guastatori di Macomer e il distaccamento in Afghanistan per la missione "Resolute support" tra il 2017 e il 2018, quando era ancora un colonnello, Giuseppe Bossa, che nel frattempo è diventato generale, assume il comando della Brigata Sassari. Il passaggio di consegne col suo successore, il colonnello Giuseppe Levato, è avvenuto oggi nel circolo "Diavoli rossi" della caserma Alberto La Marmora di piazza Castello, a Sassari, alla presenza del comandante della Divisione "Acqui", il generale di divisione Nicola Terzano.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il sindaco di Sassari, Nanni Campus, una rappresentanza militare e civile del comando Brigata e, in video collegamento, i comandanti dei reggimenti che dipendono dalla "Sassari".

"Comandare la leggendaria Sassari da colonnello è stato un privilegio, il coronamento di un sogno che vale un'intera carriera e un'esperienza professionale e umana impagabile", ha detto Levato, già vice comandante della "Sassari" e del distaccamento della Brigata in missione all'estero e in Italia.

"È un onore, un privilegio e un immenso orgoglio assumere il comando dei Dimonios - ha dichiarato Bossa -. Sento un profondo senso di responsabilità per il compito non facile che sono chiamato ad assolvere, ma assicuro tutto il mio impegno per onorare questo prestigiosissimo incarico con umiltà e forte determinazione".