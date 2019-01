Maistus e scientis, imaprai sa mùsica de traditzioni orali de sa Sardigna

A Villaurbana riflettori accesi sulla cultura e sulla musica della nostra Isola. Appuntamento a partire da questa sera alle 20.30 presso la sede dell'associazione culturale Biddobrana

Di: Redazione Satrdegna Live

Nell’ambito delle manifestazioni “in Biddobrana 2019”, realizzate appunto a Villaurbana dall’associazione culturale Biddobrana e dall’associazione Mini folk Biddobrana vi sono gli appuntamenti di studio, formazione ed approfondimento musicale denominati “Maistus e scientis, l’insegnamento e la trasmissione dei saperi nella musica di tradizione orale della Sardegna” e “in punta de peis”.

Da anni portiamo avanti un lavoro di ricerca e di studio delle nostre tradizioni, cercando di tramandarle ai più giovani e di porre l’attenzione di tutti su queste pratiche musicali e di ballo che stanno lentamente perdendosi tra i giovani e vivono invece nella memoria dei più anziani. Per questa serie di ragioni ci sembrava doveroso impegnarci concretamente nella realizzazione di momenti di dialogo e di confronto tra adepti ai lavori e appassionati per approfondire e conoscere meglio anche le criticità ed i cambiamenti che imperversano nelle tradizioni del ballo, della musica e del canto tradizionale sardo e delle piazze dove si sviluppano le dinamiche legate a queste pratiche.

Per far questo ci avvaliamo della preziosa collaborazione di numerosi studiosi tra i quali: Marco Lutzu docente dell’Università degli studi di Cagliari, Marcello Marras direttore del centro UNLA di Oristano, Dante Olianas presidente dell’associazione Iscandula, Ignazio Murru etnomusicologo dell’associazione Arrepentina e Mutetus e di tanti altri ancora, oltre che di alcuni tra i più noti strumentisti del panorama regionale. Con queste iniziative miriamo a far accrescere le conoscenze dei più giovani, nella speranza che comprendendo al meglio possano apprezzare il passato e farsi carico di questo bagaglio culturale trasmettendolo a loro volta, garantendo il ricambio generazionale.

Grande attenzione è stata riservata anche alla tutela della lingua sarda, nello specifico alla variante di campidanese con cui è curata la pubblicità, questa scelta mira a tutelare il patrimonio linguistico identitario che essendo in disuso tra le nuove generazioni è a forte rischio, per cui durante tutti gli appuntamenti buona parte delle discussioni sarà tenuta in lingua sarda, nel particolare due appuntamenti saranno mirati alla tutela della parlata Villaurbanese e della lingua sarda in generale e saranno curati dall’esperto Antonio Ignazio Garau.

Gli appuntamenti prenderanno via da questa sera alle 20.30, presso la sede dell’associazione sita in via De Gasperi 12, con cadenza settimanale e sono aperti al pubblico, è possibile trovare ulteriori informazioni sulla pagina facebook o instagram dell’associazione culturale di tradizioni popolari Biddobrana oppure rivolgendosi al numero 3405819739.

Questi eventi sono patrocinati dal comune di Villaurbana e dalla Regione Sardegna e sono solo una parte dei consueti corsi di ballo che si tengono settimanalmente.