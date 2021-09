Pirri. Fugge alla vista dei poliziotti: 46enne fermato con cocaina e marijuana

In casa sarebbe stato rinvenuto altro stupefacente

Di: Giammaria Lavena

Nel corso del fine settimana a Cagliari, i servizi di controllo del territorio finalizzati alla vigilanza delle aree interessate alla movida sono stati ulteriormente intensificati anche nelle vie dei quartieri dove è maggiore la presenza di gruppi di giovani indicati come autori di atti di vandalismo, disturbo alla quiete pubblica e allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. In tale contesto gli agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un uomo di 46 anni, per il reato detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il fatto ha avuto inizio nella tarda serata di ieri, quanto un equipaggio della Volante, mentre transitava in via Toti, a Pirri, ha notato un uomo che proveniva da via Antonio Sanna (strada conosciuta per essere uno dei luoghi di spaccio), che alla vista della volante avrebbe iniziato a correre verso via degli Stendardi. I due poliziotti, intuito che l’uomo volesse sottrarsi al controllo di polizia, lo hanno inseguito e raggiunto, vedendolo gettare a terra un involucro di plastica prima di salire su un'auto. L’uomo è stato quindi raggiunto e bloccato.

I poliziotti hanno subito raccolto l’involucro, al cui interno sarebbero stati rinvenuti 10 grammi di cocaina, e avrebbero trovato nelle tasche dell’uomo delle infiorescenze di marijuana. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare eseguita presso il comune di Domusnovas sarebbero stati rinvenuti ulteriori 40 grammi di marjuana, un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto e buste di plastica con materiale vario utile per il confezionamento delle dosi. Il 46enne, con precedenti di polizia in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e nella mattinata odierna si terrà l’udienza con rito direttissimo.