Lettera di licenziamento: operaio si arrampica su silos

L'uomo lavorava per una ditta che si occupava del servizio di vigilanza anche dell'ospedale Sirai, dove si trova il silos sul quale l'operaio è salito

Di: Ansa

Un operaio di Carbonia si è arrampicato su un silos all'ingresso dell'ospedale di Sirai dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento. L'uomo lavorava per una ditta che si occupava del servizio di vigilanza anche all'ospedale del centro minerario. Il suo posto sembrava al sicuro anche a seguito dell'ultimo cambio di appalto. Poi la doccia fredda con l'annuncio della fine del suo rapporto di lavoro.

Una notizia che ha convinto l'operaio ad arrampicarsi per diversi metri sul silos. "La motivazione ufficiale è che non avrebbe superato il periodo di prova - spiega all'ANSA il sindacalista della Cisl Marco Mele - Bisogna però ricordare che con le precedenti gestioni questo lavoratore ha svolto quella mansione per tredici anni". L'operaio è stato poi convinto a scendere dalla piattaforma, ma ha deciso di accamparsi per protesta ai piedi della struttura con una tendina.

Foto Ansa