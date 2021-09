Paulilatino. Il sindaco e i vigili provano a fermare l’Ardia ma i cavalieri si ribellano

“A Paulilatino grandissima dimostrazione della volontà di ribellarsi da parte della popolazione” ha scritto su Fb un allevatore

Di: Redazione Sardegna Live

Sindaco e vigili urbani in strada a Paulilatino per cercare di fermare l’Ardia ma i cavalieri si sono ribellati e hanno sfilato ugualmente. Diversi i video pubblicati sui social, così come lo sfogo di alcuni allevatori.

“A Paulilatino grandissima dimostrazione della volontà di ribellarsi da parte della popolazione” ha scritto uno di loro sul proprio profilo Facebook. “Si stanno facendo figli e figliastri, manifestazioni di serie A , dove tutto è permesso, e manifestazioni di serie B (le nostre feste paesane), dove vengono proibite le libertà e la socialità basilari per le nostre comunità. Abbiamo fatto tutti uno sforzo enorme in questo anno e mezzo, abbiamo rinunciato alla libertà, alla vita, abbiamo privato ai nostri figli di giocare con gli amichetti, ci hanno chiuso i parchi, hanno limitato e in alcuni casi annullato le visite mediche, hanno chiuso le scuole, tante attività hanno dovuto chiudere i battenti”.

“Abbiamo creduto alla scienza. Ci siamo vaccinati. È stato fatto, è stato rispettato il protocollo. Ma ora basta… Abbiamo diritto a una vita normale. Ci son volute tante battaglie per ottenerla. Ci accontentiamo di poco d'altronde. EQUITA'” ha aggiunto l’allevatore.