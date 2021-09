Covid. In Sardegna 144 nuovi casi e tre vittime. Tasso di positività al 5,6%

I ricoveri in terapia intensiva salgono a 27, quelli nei reparti ordinari fanno registrare un -2 (231)

Di: Giammaria Lavena

In Sardegna si registrano 144 nuovi casi di positività al Covid nelle ultime 24 ore, sulla base di 2.178 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.543 test, per un tasso di positività del 5,6%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27 (2 in più rispetto a ieri), quelli in area medica sono 231 (-2). I casi di isolamento domiciliare sono invece 6.455 (99 in meno).

Tre le vittime : una donna di 49 anni e un uomo di 69 anni, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e un uomo di 79 anni della Provincia di Nuoro.