Erp: a giugno la consegna di sette nuove case

Proseguono i lavori nella zona del Carmine per un investimento di 1,6 milioni di euro

Di: Antonio Caria

Saranno assegnate entro il mese di giugno sette nuove case di edilizia residenziale pubblica alle famiglie di Alghero in graduatoria.

Gli alloggi, che si aggiungono alle dieci unità immobiliari consegnate negli anni scorsi a Sa Segada, sono in fase di realizzazione nella zona del Carmine.

Si tratta di un investimento da 1,6 milioni di euro deliberato dall'Amministrazione comunale su finanziamento della Regione Sardegna, che prevede anche l'acquisto di un nuovo immobile.

Nei prossimi giorni, sarà in pubblicazione il bando in Gazzetta Ufficiale per l'inserimento di nuovi nuclei familiari nella graduatoria Erp,in maniera tale da acquisire gli elenchi aggiornati entro i prossimi mesi, espletate tutte le procedure di legge. Gli interessati potranno infatti presentare le domande nei successivi 30 giorni.

Non è l’unica novità sul fronte delle politiche della casa. Grazie ad una rinnovata attenzione ed una più stretta collaborazione con l'Agenzia Regionale per l'Edilizia Abitativa, il settore ha potuto in questi anni vedere avviate importanti misure tese a favorire la ristrutturazione degli alloggi pubblici in concessione, l'individuazione di nuove aree dove favorire nuove progettazioni, la costruzione di nuovi insediamenti abitativi e l'acquisto di case popolari.

A questo proposito la Giunta comunale guidata dal sindaco Mario Bruno ha deliberato nei giorni scorsi di tagliare i tempi e dirottare il finanziamento di 3,6 milioni di euro per l'acquisto sul mercato immobiliare locale di case già realizzate. L'atto, sottoscritto da Area, è stato inoltrato ai competenti uffici regionali per la formale autorizzazione.

Inoltre è stato richiesto alla Regione un finanziamento per la ristrutturazione di 44 alloggi già ricompresi nel patrimonio immobiliare comunale, mentre saranno eseguiti dalle prossime settimane alcuni interventi di riqualificazione e ammodernamento su 60 alloggi nelle zone del Carmine e Taulera, grazie all'investimento di 450mila euro deliberato da Area.

Vanno avanti anche le progettazioni su Caragol e Carrabuffas: nel primo caso l'Agenzia regionale affiderà la realizzazione di 20 alloggi nel mese di febbraio; nel secondo, l'appalto per altrettante unità abitative sarà pubblicato entro il mese di giugno 2019.