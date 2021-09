Travolto durante motoraduno all'uscita di Alghero: morto 59enne

Inutili i soccorsi: il motociclista, trasferito in Rianimazione a Sassari, si è spento poco dopo

Di: Giammaria Lavena

Tragedia nella tarda serata di ieri all'uscita di Alghero, dove un motociclista ha perso la vita. Andrea Mereu, 59enne di Santa Maria Coghinas, era diretto a un motoraduno a Porto Torres, quando la sua vespa ha urtato contro un'altra due ruote.

L'uomo, dopo essere caduto dal mezzo, è stato travolto dalla stessa moto con cui è entrato in collisione, che non avrebbe potuto far nulla per evitarlo. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, quando il malcapitato versava già in gravi condizioni.

E' stato immediatamente trasferito all'ospedale di Alghero e subito dopo condotto a Sassari, al reparto di Rianimazione. A niente sono serviti i tentativi di tenerlo in vita, le condizioni nella notte si sono aggravate e il 59enne non ce l'ha fatta.