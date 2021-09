Carabinieri Villacidro. Cambio al vertice: via Cassarà, arriva Capula

Capula arriva dalla CIO dell'8°Reggimento Lazio

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri, dopo quattro anni di permanenza, il Tenente Colonnello Andrea Cassarà ha ceduto l'incarico di comandante della Compagnia di Villacidro al Tenente Francesco Capula, proveniente dalla CIO dell'8°Reggimento Lazio.

Nel periodo del suo mandato, la Compagnia ha svolto diverse attività d'indagine, tra le quali spiccano le operazioni "Red Store" e "Regina", a seguito delle quali sono stati sequestrati ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, armi, refurtiva e sono stati arrestati gli autori di una rapina in abitazione commessa a danno di una coppia di anziani.

Prioritaria, in questi quattro anni, l'attività di contrasto al fenomeno degli incendi di autovetture ed ai furti nelle abitazioni e nelle attività commerciali, dove sono stati raggiunti importanti risultati. Un periodo intenso ed entusiasmante, impreziosito di importanti collaborazioni con il mondo della scuola nell'ambito dei progetti sulla cultura della legalità ed in particolare sul tema delle violenze di genere.

Cassarà, si legge in una nota dell'Arma, "ringrazia i cittadini, i rappresentanti delle altre Istituzioni ed i collaboratori per la vicinanza e la preziosa collaborazione, e con un po' di dispiacere lascia la Sardegna per assumere il Comando della prestigiosa Compagnia Carabinieri di Lucca".