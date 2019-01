Sassari. Il consiglio comunale celebra il “Giorno della Memoria”

La seduta solenne si terrà venerdì 1 febbraio alle 10.00

Di: Antonio Caria

Si terrà venerdì 1 febbraio alle 10.00 Il Consiglio comunale di Sassari convocato in seduta solenne per celebrare il Giorno della Memoria.

L’appuntamento rientra tra le inizitive promosse dall'Amministrazione comunale e volute dal sindaco Nicola Sanna e dalla presidente del Consiglio Esmeralda Ughi che da anni organizzano l'iniziativa coinvolgendo sempre anche le scuole cittadine.

Per l’occasione sarà presentato anche il progetto “Per non dimenticare... I sardi nei lager” realizzato dai docenti, dalle alunne e dagli alunni della scuola secondaria di via Ogliastra.

Il soggetto del percorso nasce dal «Bisogno di dare collocazione storica a chi ci ha preceduto» – spiegano Vanna Contu, Elena Ganadu, Clara Mela, Silvia Patta, Daniele Carboni, Antonello Cherchi e Carlo Cubeddu, i docenti dell'Istituto comprensivo Monte Rosello Alto che hanno curato il progetto -. Questo ha dato origine a una riflessione sulla tragedia della Shoah che ha coinvolto non solo ebrei, non solo rom, non solo omosessuali, non solo “gli altri”, ma anche tanti sardi».

Il lavoro di ricerca, svolto tramite preziose visite all’Archivio di Stato oppure siti internet, ha portato alla luce storie diverse accomunate da destini segnati da profondissime lacerazioni.

«Sono stati infine gli stessi alunni e le stesse alunne a proporre un inatteso sviluppo che, passando attraverso la musica, sembra dare senso al non senso di questa tragedia universale», hanno concluso i docenti.