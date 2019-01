100mila euro per il restauro della Chiesa di San Basilio

Nicola Sassu: «Un intervento che i sennoresi aspettano da sempre»

Di: Antonio Caria

Un progetto da 100mila euro approvato dalla Giunta comunale nei giorni scorsi per rimettere a nuovo la Chiesa parrocchiale di San Basilio a Sennori. L’intervento, realizzabile grazie a un finanziamento regionale, prevede il restauro e la messa in sicurezza dell’interno della basilica, e l’abbattimento delle barriere architettoniche che, da sempre, limitano l’accesso delle persone con disabilità, alla chiesa.

Il progetto esecutivo approvato dalla Giunta e redatto dall’architetto Marco Terzitta, prevede il recupero degli spazi liturgici con la valorizzazione e il ripristino funzionale delle aree interne della basilica, con una generale messa in sicurezza della struttura, in modo da garantire l’incolumità dei fedeli che seguono le funzioni religiose.

Sarà inoltre realizzata una rampa d’accesso all’esterno della chiesa in modo da renderla fruibile anche alle persone disabili. I lavori daranno nuovo lustro alla chiesa principale di Sennori, la cui costruzione risale alla fine del Seicento. Alla fine del 2015 la chiesa era già stata oggetto di un intervento di restauro, voluto dalla precedente giunta comunale guidata dall’allora sindaco, Roberto Desini, e che vedeva l’attuale primo cittadino, Nicola Sassu, assessore ai Lavori pubblici e manutenzioni. In quell’occasione furono ristrutturati il campanile e il sagrato della basilica.

«Ora interveniamo per mettere in sicurezza gli ambienti interni della chiesa, e in particolare per l’abbattimento delle barriere architettoniche che limitano l’accesso alla basilica alle persone con disabilità. Un intervento questo che i sennoresi aspettano da sempre, e che l’amministrazione ha concluso nel rispetto di tutte le indicazioni arrivate dalla Soprintendenza, da subito coinvolta nella predisposizione del progetto, e che ha dimostrato grande attenzione e professionalità», ha spiegato il primo cittadino.