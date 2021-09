Truffa online nella compravendita di un drone, "beccato" il responsabile

Una giovane ragazza sassarese era stata attratta dal vantaggioso prezzo con cui era stato messo in vendita un drone

Di: Redazione Sardegna Live

Nei giorni scorsi, il personale della Questura di Sassari, ha denunciato un 34enne di Acerra (Napoli) per truffa on-line, fenomeno sempre più diffuso. In particolare, la truffa, sarebbe avvenuta su un portale telematico dedicato agli annunci di vendita e ha visto come vittima una giovane ragazza sassarese, attratta dal vantaggioso prezzo con cui è stato messo in vendita un drone.

Come da accordi, la giovane ha versato la somma di denaro richiesta tramite il circuito PayPal sul conto dell’uomo ma, nonostante l’avvenuto accredito sul conto indicato, dopo parecchi giorni e oltre la data convenuta di consegna, l’oggetto non sarebbe pervenuto all’acquirente che ha provato più volte a contattare il venditore, resosi irreperibile.

Dopo la denuncia il personale della Squadra Mobile della Questura di Sassari ha effettuato elaborati accertamenti sulle banche dati pervenendo all’identificazione del truffatore che sarebbe risultato aver alle sue spalle numerosi episodi analoghi relativi ad oggetti e polizze assicurative vendute on-line su differenti piattaforme telematiche ad ignari clienti che, avevano tentato di rintracciarlo – inutilmente - attraverso i numeri di cellulare forniti per gli accordi, recapiti successivamente risultati a persone sconosciute e non rintracciabili.

"La rete della cyber-criminalità - informa la polizia - va tessendo trame sempre più sottili e complesse da sbrogliare che, tuttavia, grazie alla certosina attività della Polizia di Stato si concludono, come nei casi narrati, col deferimento dei truffatori all’Autorità Giudiziaria".