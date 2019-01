Spari contro il municipio. Giovanni Santo Porcu: «Non è con la scure o con le fucilate che si demolisce la democrazia»

Convocato per domani alle 19.00 il Consiglio comunale presso l’anfiteatro comunale

Di: Antonio Caria

Altro vile gesto a Galtellì dove è stato esploso un colpo di fucile in direzione di una finestra del Comune. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso.

«Io non so veramente cosa pensare – ha dichiarato il Sindaco Giovanni Santo Porcu –, ma son fermamente sicuro che non è con la scure o con le fucilate, che si demolisce la democrazia».

Il primo cittadino ha anche comunicato che domani 31 gennaio alle 19.00 si terrà un consiglio comunale urgente e straordinario nella sala dell'anfiteatro.