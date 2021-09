Arrestato 19enne per spaccio di stupefacenti, maltrattamenti in famiglia ed estorsione

Lite in famiglia. Dopo aver messo a soqquadro alcuni arredi di casa, ha minacciato la madre di ritorsioni ancor più gravi

Di: RedazioneSardegna Live

Nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena sono intervenuti presso una famiglia perché era stata segnalata una lite violenta. I poliziotti avrebbero accertato che madre e figlio 19enne vivevano da tempo una situazione di disagio caratterizzata dal comportamento violento del ragazzo. Anche quest’ultimo episodio sarebbe scaturito dalla richiesta di denaro rivolta alla madre che, rifiutandosi di elargire i soldi, avrebbe scatenato l’ira del giovane il quale, messi a soqquadro alcuni arredi, avrebbe poi minacciato la madre di ritorsioni ancor più gravi.

Durante l’intervento, però, ai poliziotti non è sfuggito il forte odore di marjuana che impregnava gli ambienti della casa, così hanno effettuato una perquisizione che avrebbe permesso di rinvenire 30 grammi circa di marjuana e 10 grammi di hashish.

Come detto, gli agenti hanno ricostruito anche la particolare situazione familiare dove la madre, vittima delle continue vessazioni del figlio, avrebbe riferito delle pressanti richieste di denaro e dei violenti scatti d’ira. Il ragazzo è stato tratto in arresto per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione Nella mattina si terrà l’udienza con rito direttissima.