Monopattini elettrici: a Olbia obbligo del casco anche per maggiorenni

La nuova ordinanza del sindaco Nizzi

Di: Redazione Sardegna Live

La questione monopattini elettrici è sempre più all'ordine del giorno delle amministrazioni comunali, oltre che oggetto di attenzione della Camera dei deputati, che sta discutendo un disegno di legge per introdurre misure restrittive in merito al nuovo mezzo di trasporto. Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha firmato nel frattempo una nuova ordinanza per regolamentare il traffico dei monopattini elettrici.

Il documento dispone l'obbligo "di indossare idoneo casco protettivo, già vigente e obbligatorio per i minori di diciotto anni, a tutti i conducenti, anche di maggiore età, di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica circolanti sulle strade di tutto il territorio del Comune di Olbia".

"Tutti gli organi di vigilanza - si legge nel documento - sono tenuti, ciascuno per quanto di propria competenza, a comprovare il rispetto e l’osservanza della presente ordinanza. Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 200 euro".