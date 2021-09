Alghero. Volo sanitario urgenza per donna in stato gravidanza

Trasportata da Alghero a Pisa con Falcon 50 dell'Aeronautica

Di: Redazione Sardegna Live

Una donna in stato di gravidanza, ricoverata presso l'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, che necessitava di essere trasferita con estrema urgenza presso l'Ospedale del cuore G. Pasquinucci di Massa, è stata trasportata con un Falcon 50 dell'Aeronautica militare da Alghero a Pisa.

È accaduto nella serata di ieri, quando su richiesta della Prefettura di Sassari alla Sala situazioni di vertice del Comando squadra aerea, l'Aeronautica militare ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno degli stormi Am in prontezza operativa per questo genere di missioni.

Avviate le procedure necessarie all'attivazione dell'equipaggio, il Falcon 50 è decollato dalla base militare romana per dirigersi verso l'aeroporto militare sardo dove la paziente, seguita e assistita da un'equipe medica specializzata, è stata subito imbarcata sul velivolo per il trasporto d'urgenza.

Dopo l'atterraggio presso l'aeroporto di Pisa, la donna ha raggiunto in ambulanza l'ospedale toscano per ricevere le cure necessarie.