Droga e incidenti: giornata intensa per i carabinieri in Ogliastra

Interventi a Talana, Tortolì, Bari Sardo e Isili

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Stazione di Talana, nel corso dei continui servizi di controllo del territorio e finalizzati alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno controllato un uomo, non residente nel comune di Talana, trovato in possesso di circa 3 grammi di marijuana. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura.

Gli uomini dell'Arma sono intervenuti anche a Tortolì, fove un giovane di Baunei è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo che, secondo quanto riferito, avrebbe causato un sinistro stradale con un altro veicolo. Fra i valori del giovane sarebbe stato riscontrato un tasso alcolemico di 2,46 g/l. Ritirata la patente di guida.

I militari della Stazione di Bari Sardo, invece, al termine degli accertamenti in merito ad un complesso incidente stradale, hanno denunciato un 20enne che, a seguito degli accertamenti tossicologici, sarebbe stato trovato positivo ai cannabinoidi.

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Isili, poi, hanno contestato la detenzione di stupefacente per uso personale ad un giovane di Villanova Tulo, trovato in possesso di circa due grammi di sostanza del tipo “marijuana”. Sarebbe stato il suo comportamento anomalo in una piazza del paese ad insospettire i militari durante un servizio perlustrativo notturno e ad indurli ad approfondire le verifiche. Il ragazzo verrà segnalato alla Prefettura di Nuoro.