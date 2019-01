Regionali 2019. Gianni Lampis candidato per Fratelli d’Italia

«La mia candidatura il giusto equilibrio tra esperienza amministrativa e rinnovamento generazionale»

Di: Antonio Caria

«Chi mi conosce sa che tutto è iniziato 14 anni fa quando recapitai all’allora Commissario Prefettizio del mio paese, Arbus, una petizione da me promossa in cui si segnalava l’assenza di toponomastica e numerazione Civica nella frazione di Sant’Antonio di Santadi, circostanza che creava notevoli disagi nel ricevimento della corrispondenza postale».

Sono le parole scritte sul suo profilo Facebook da Gianni Lampis, attuale consigliere regionale, e candidato per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali del 24 febbraio nel collegio elettorale del Medio Campidano.

«Da allora – ha aggiunto Lampis – ho dedicato gli anni più belli della mia gioventù all’impegno civico e politico, sempre in mezzo alla gente, sempre attento alle legittime ambizioni di crescita e sviluppo di questo nostro territorio della Sardegna, il Medio Campidano. Un impegno quotidiano al servizio delle istituzioni e dei cittadini: dapprima come Vicesindaco di Arbus e Vicepresidente del Consiglio Provinciale del Medio Campidano e, dallo scorso 10 aprile, come Consigliere Regionale della Sardegna».

«Penso – ha concluso – che la mia candidatura rappresenti il giusto equilibrio tra esperienza amministrativa e rinnovamento generazionale. Con questo spirito mi propongo al giudizio degli elettori in occasione delle prossime elezioni del 24 febbraio 2019 al fine di proseguire il lavoro avviato in questi mesi in Consiglio Regionale. Interrogazioni, Interpellanze, mozioni, proposte di legge, ordini del giorno, emendamenti e numerosi interventi in aula: non ho risparmiato fatica perché sono consapevole della grande responsabilità propria del ruolo per il quale chiedo la Vostra fiducia».