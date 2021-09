In porto a Cagliari nave con altri 38 profughi afghani

In tre giorni arrivati in Sardegna circa 160 rifugiati

Di: Redazione Sardegna Live

E' approdata questa mattina nel porto di Cagliari la terza nave con altri 38 profughi afghani destinati all'ospitalità in Sardegna. In tre giorni ne sono arrivati circa 160. Si tratta di interi nuclei familiari, molti con bambini.

In campo per l’accoglienza ancora una volta Croce rossa italiana, Caritas, Protezione civile e Ats. I profughi, al loro arrivo, sono stati sottoposti alle visite mediche nelle tende allestite al molo Sabaudo e ai tamponi per il Covid. Terminate tutte le operazioni, i profughi saranno trasferiti nelle varie province sarde. La maggioranza, circa una ventina, resterà a Cagliari, gli altri tra Sassari, Nuoro e Oristano.