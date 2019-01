Morto per meningite a Sassari, la Assl, nessun contagio

L'azienda lancia appello per vaccinazione con "tetravalente"

Di: Ansa

A quindici giorni dalla manifestazione clinica dei sintomi della meningite infettiva da meningococco Y, non risulta nessun caso di contagio secondario dopo la morte del giovane stroncato da una meningite da meningococco Y nell'ospedale di Sassari.

Lo comunica l'Ats Sardegna - Assl Sassari che rimarca i tempi rapidi nella profilassi e nelle analisi. Per prevenire l'insorgere di futuri casi di meningite infettiva da meningococco Y, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Assl Sassari ricorda agli utenti la disponibilità del vaccino tetravalente, idoneo al contrasto dei sierogruppi A-C-Y-W.

Questo vaccino è gratuito per tutti i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 18 anni e per tutti i bambini nati dopo il primo gennaio 2018, per cui la vaccinazione è indicata dopo il raggiungimento del dodicesimo mese.

"Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica è costantemente impegnato nello studio e nell'analisi del contesto epidemiologico e della sua naturale evoluzione. Dopo aver introdotto nel 2009 la vaccinazione contro il sierogruppo C e nel 2015 quella contro il sierogruppo B - afferma Fiorenzo Delogu, responsabile del Servizio - riteniamo opportuno allargare le forme di prevenzione attraverso l'offerta del vaccino tetravalente, capace di contrastare l'eventuale diffusione del sierogruppo Y".