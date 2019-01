Oltre 31 milioni di euro per modernizzare la tratta Sassari-Alghero

Approvata la convenzione tra Regione e Ministero delle Infrastrutture. Due gli interventi principali

Di: Antonio Caria

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore dei Trasporti, Carlo Careddu, ha approvato la convenzione tra Regione e Ministero delle Infrastrutture per l’adeguamento agli standard tecnologici di sicurezza della tratta ferroviaria a scartamento ridotto, Alghero-Sassari-Sorso e per l’installazione dei relativi impianti di bordo.

31,63 milioni di euro le risorse stanziati per i due interventi. Il primo (23,73 milioni di euro) prevede l’appalto per la progettazione esecutiva e la costruzione dei sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza di stazione e di linea, da realizzarsi con Apparati Centrali Computerizzati Multistazione (ACCM) a logica integrata.

Il secondo (7,9 milioni di euro) riguarda l’appalto per la progettazione esecutiva e la costruzione o installazione dei sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza ACCM a bordo dei treni in esercizio sulla rete ferroviaria Arst di trasporto pubblico locale. Ilsoggetto attuatore o stazione appaltante sarà l’Arst.

Per quanto riguarda quest’ultima, procedono le attività per la riapertura della tratta a scartamento ridotto Sassari-Alghero. Dopo aver completato i progetti, sono ora in corso di pubblicazione le gare d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle travate metalliche. Entro il mese di febbraio è prevista l’aggiudicazione mentre per maggio è prevista la conclusione dell’intervento. La manutenzione sull’armamento è stata invece già aggiudicata e la fine dei lavori è prevista per marzo. Sempre entro maggio, infine, saranno sostituiti i cablaggi e, se necessario, i cavidotti del sistema di segnalamento.