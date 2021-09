Olbia. Oltre 76mila euro non dichiarati: fermati due turisti in aeroporto

La scoperta una volta perquisiti i bagagli di un passeggero svizzero e di un senegalese

Di: Giammaria Lavena

Gli uomini dell'Agenzia delle dogane che operano all'aeroporto Costa Smeralda di Olbia e i finanzieri in servizio nello scalo aereo gallurese hanno rinvenuto in due recenti operazioni oltre 76mila euro in contanti non dichiarati.

Assistiti da un cash dog, gli operatori hanno controllato un passeggero di nazionalità svizzera residente e in arrivo dalla Francia, che aveva dichiarato di possedere 5mila euro contro gli oltre 10mila trovati nei suoi bagagli.

Ancor più sorprendente la scoperta fatta nel bagaglio di un passeggero di origini senegalesi, anch'egli proveniente dalla Francia, al cui interno erano presenti 66mila, dopo che ne aveva dichiarati appena 9mila.