Covid. Nell'Isola 268 nuovi contagi. Quattro i decessi

Scendono i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari

Di: Giammaria Lavena

In Sardegna si registrano oggi 268 ulteriori casi confermati di positività al Covid-19, sulla base di 3.202 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.359 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 23 ( 1 in meno rispetto a ieri), quelli ricoverati in area medica sono 228 (2 in meno rispetto a ieri). Sono invece 7.036 i casi di isolamento domiciliare (-245 rispetto a ieri).

Si registrano 4 decessi: un uomo di 37 anni residente nella Provincia di Sassari, una donna di 64 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari, un uomo di 71 anni residente nella Provincia di Oristano e una donna di 89 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna.