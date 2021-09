Sbarcati in Sardegna altri 51 profughi provenienti dall'Afghanistan

Presenti anche bambini in tenerissima età, il più piccolo nato a marzo di quest'anno

Di: Giammaria Lavena

È approdata in porto a Cagliari la seconda nave con a bordo un altro gruppo di profughi provenienti dall'Afghanistan. Sono 51 e, così come i 79 sbarcati ieri, verranno ospitati nelle varie province della Sardegna.

Anche in questo caso si tratta di interi nuclei familiari, in cui sono presenti bimbi in tenerissima età (il più piccolo è nato a marzo). Ad attenderli, nel campo di accoglienza allestito sulla banchina del molo Sabaudo, Protezione civile, Croce rossa italiana, Ats e Caritas.

Dopo il pranzo offerto dalla Caritas, le visite mediche e i tamponi anti Covid, i rifugiati saranno trasferiti e ospitati in abitazioni che possano accogliere le famiglie al completo. Una trentina resteranno nel capoluogo, 10 andranno a Sassari e i restanti verranno spartiti tra Nuoro e Oristano.