Bari Sardo. Giovane denunciato per atti osceni in luogo pubblico

Segnalato inoltre per detenzione di stupefacenti

Di: Giammaria Lavena

I carabinieri della Stazione di Bari Sardo sono intervenuti in località “Sa Marina”, dopo aver ricevuto segnalazione di un giovane di Escolca che era intento a esibirsi in atti osceni.

Immediatamente fermato e bloccato, su perquisizione sarebbe stato trovato in possesso anche di circa 2 grammi di marijuana nascosti all’interno dello zaino.

Il giovane è stato deferito per atti osceni in luogo pubblico e segnalato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.