Coldiretti Cagliari: da Senorbì il via alle assemblee territoriali

L’appuntamento è giovedì 31 gennaio alle 11.00 in casa Lonis

Di: Antonio Caria

Partiranno da Senorbì le assemblee territoriali di Coldiretti Cagliari. Giovedì 31 gennaio alle 11.00, in Casa Lonis (di fronte al Comune) il presidente provinciale Giorgio Demurtas, insieme al direttore e al vice Luca Saba e Sergio Lai incontreranno i soci del territorio.

Si tratta del primo di una serie di assemblee territoriali che porteranno i dirigenti provinciali ad incontrare i soci della Federazione.

«Con le assemblee vogliamo girare il territorio e confrontarci con i nostri soci – ha sottolineato il presidente Giorgio Demurtas -. Parleremo delle vertenze e delle strategia che abbiamo messo in campo per affrontarle cosi come parleremo dei diversi progetti che stiamo portando avanti per i diversi settori. Ma vogliamo anche e soprattutto ascoltare per conoscere meglio le loro problematiche e ragionare insieme su come affrontarle».