Influenza A: una vittima a Lanusei

La vittima è una 71enne di Perdasdefogu, grave un 84enne

Di: Redazione Sardegna Live

E' morta presso l'ospedale di Lanusei la 71enne di Perdasdefogu che aveva contratto l'influenza A H1N1, detta anche influenza aviaria.

La vittima è Antonietta Mulas, che dopo il ricovero di qualche giorno fa ha perso la vita lunedì 28 gennaio attorno alle 12.45 nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei.

Presso l'ospedale di Lanusei è ricoverato anche un 84enne ogliastrino affetto da meningite, l'uomo sarebbe in gravi condizioni ma stabile.

La Assl di Lanusei ha avviato la profilassi per tutte le persone che sono state in contatto con l'anziano, tra cui la moglie, figlia e due nipotine. Il servizio di Igiene pubblica ha messo in campo i tecnici per le indagini del caso.