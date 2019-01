Continuità territoriale, via ai ticket con tariffa agevolata di Alitalia: ecco i prezzi

Al via le prenotazioni per collegamenti dopo il 17 aprile

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo essersi aggiudicata, per il momento in maniera provvisoria, la gara per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna, Alitalia ha messo in vendita i biglietti sui nuovi voli con tariffa agevolata in base al bando della Regione.

I ticket potranno essere acquistati per i voli con partenza dal 17 aprile 2019 sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino, Alghero-Milano Linate, Cagliari-Roma Fiumicino, Cagliari-Milano Linate, Olbia-Roma Fiumicino e Olbia-Milano Linate e i collegamenti dai due scali della Penisola verso i tre aeroporti sardi.

Le tariffe agevolate sono di 40 euro più le tasse per le rotte su Fiumicino e 49 euro più le tasse per Linate. Potranno usufruirne i residenti in Sardegna, i disabili, anziani al di sopra di 70 anni, bambini da 2 a 11 anni compiuti e giovani sino ai 21 anni compiuti e studenti universitari fino al compimento dei 27 anni. Inoltre la franchigia del primo bagaglio per le rotte in continuità territoriale è di 27 Kg.