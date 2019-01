Rapina a Santa Giusta: banditi in fuga con 20 mila euro

Il colpo di due malviventi nella filiale della Banca di Arborea

Di: Redazione Sardegna Live

Ammonta ad oltre 20mila euro il bottino della rapina di questa mattina presso la filiale della Banca di Arborea, a Santa Giusta.

Due banditi armati e col volto coperto, poco dopo le 13.30, hanno fatto irruzione nei locali dell’istituto di credito, in via Giovanni XXIII, costringendo gli impiegati a consegnare loro il denaro custodito in alcuni cassetti. La cassaforte, dotata del dispositivo a tempo, era chiusa.

All’interno della struttura erano presenti il direttore e altri tre dipendenti, che non hanno opposto resistenza consegnando le banconote.

I due malviventi si sono poi dati alla fuga a piedi, probabilmente verso un'auto sulla quale li attendeva un complice. Dopo che gli impiegati hanno dato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Oristano, che hanno immediatamente disposto numerosi posti di controllo in tutto il territorio secondo il piano antirapina.

I militari, guidati dal capitano Francesco Giola, hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze dei dipendenti della banca, recuperando poi le immagini del sistema di videosorveglianza per cercare di risalire all'identità dei rapinatori.

La stessa filiale aveva subito una rapina già nel 2014.