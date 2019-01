Saltano i collegamenti fra Sardegna, Corsica e Carloforte a causa del maltempo

Moby e Delcomera costrette a cancellare le tratte

Di: Redazione Sardegna Live

Il maltempo ha creato non pochi disagi ai collegamenti via mare, in Sardegna, nella giornata di oggi.

Moby ha cancellato le quattro tratte mattutine che collegano l'Isola alla Corsica. Anche Delcomar si è vista costretta a sospende i collegamenti tra Carloforte e Portovesme, ripristinati poi nel pomeriggio.

Il traghetto Janas della Tirrenia, invece, dopo essere partito da Genova è sbarcato a Olbia e non a Porto Torres per evitare problemi nel passaggio sulle Bocche di Bonifacio, dove il mare è particolarmente agitato. I passeggeri, fa sapere la compagnia, sono stati preallertati già dal giorno precedente alla partenza.