Cossoine. Ecco l'avviso esplorativo per l'utilizzo della palestra comunale

La scadenza delle istanze è fissata per il 25 febbraio alle 12.00

Di: Antonio Caria

Il Comune di Cossoine ha pubblicato l'avviso esplorativo per l'utilizzo della palestra comunale da parte delle Società o delle Associazioni sportive affiliate a una o più Federazioni sportive o Enti di Promozione Sportiva e riconosciute dal Coni che operano nel territorio per la stagione 2018-2019.

Come si legge nell'avviso «L’impianto potrà essere utilizzato dal lunedì alla domenica, secondo gli orari calendarizzati. Il sabato e la domenica costituisce in ogni caso priorità l’utilizzo per lo svolgimento delle partite delle squadre iscritte ai campionati di categoria o di saggi, in alternanza tra tutte le società/associazioni concessionarie».

La domanda dovrà essere presentata entro lunedì 25 febbraio alle 12.00 assieme al documento d'identità, all'atto costitutivo e statuto sociale alla relazione sull’attività svolta nella stagione sportiva 2017/2018, alla copia o dichiarazione del bilancio consuntivo relativo alla stagione 2017/2018, alla documentazione rilasciata dalle federazioni per l’attività federale effettuata nella stagione 2017/2018, e alla dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale per danni a cose e o persone e per il corrispondente risarcimento.

Inoltre si dovrà allegare la relazione sull’attività da svolgere (tipo di attività sportiva praticata, finalità e programmi delle attività, con le modalità di utilizzazione degli impianti, data esatta di inizio e conclusione delle attività, giorni e orari di utilizzo richiesti V. numero e tipologia di destinatari (n. atleti tesserati), dati anagrafici di chi presiede allo svolgimento delle attività e degli addetti alla vigilanza e pulizia), più una dichiarazione attestante il livello agonistico dei campionati cui partecipa il sodalizio, il numero di atleti tesserati;, gli anni di attività del sodalizio, i risultati agonistici ottenuti e le attività di promozione dello sport in età scolare.

Per quanto riguarda la durata «La concessione ha efficacia dal momento della sottoscrizione e scade automaticamente il 30 settembre 2019, salvo recesso anticipato da parte della società/associazione utilizzatrice, o decadenza o revoca da parte dell’ente».

I moduli e il bando sono disponibili nel sito istituzionale www.comune.cossoine.ss.it Albo Pretorio nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Sovvenzioni, contributi, concessioni).