Cagliari. Petizione per rimuovete i manifesti no vax: “Diffondono falsità assurde”

“Troviamo gravissimo che il sindaco Truzzu non abbia intenzione di rimuoverli”

Di: Redazione Sardegna Live

È stata lanciata una raccolta firme per chiedere al sindaco di Cagliari la rimozione dei manifesti no vax e contro il Green pass affissi in città. “Diffondono falsità assurde e dati sballati senza avere rispetto per chi sta lottando per salvare chi si è ammalato e verso le migliaia di morti di covid”, si legge nel testo della petizione online.

“Troviamo gravissimo che il sindaco Truzzu non abbia intenzione di rimuoverli, trincerandosi dietro scuse come: ‘Qualcuno di voi mi ha chiesto di rimuoverli. Non ho intenzione di farlo, non solo perché sono sullo spazio di un privato, che si deve assumere la responsabilità dei messaggi che veicola, ma anche perché trovo molto pericoloso il principio per cui sia la politica a stabilire cosa si può comunicare e cosa no. Siamo una democrazia matura: abbiamo tutti gli elementi per formarci una solida opinione’”.

“Signor Sindaco – risponde Valerio Piga promotore della raccolta firme - in democrazia non funziona così. Che sia soltanto necessario pagare una tassa di affissione per pubblicare contenuti antiscientifici e pericolosi in spazi urbani non è tollerabile. Inondiamo di firme la petizione, le quali, saranno spedite al Sindaco, per fargli capire che la maggioranza dei cittadini non vuole quegli orripilanti manifesti nella propria città”.