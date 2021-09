Bari Sardo. Auto parcheggiata male, il bus non passa: scoppia l’inferno

Il conducente della vettura colpisce l’autista al volto: denunciato

Di: Redazione Sardegna Live

I fatti risalgono allo scorso 3 agosto quando l’autista di un autobus è stato aggredito da un uomo di 64 anni.

Quest’ultimo aveva parcheggiato male la propria auto e di fatto bloccato il passaggio del mezzo pubblico. Il conducente del bus aveva quindi suonato il clacson per sollecitare l’uomo a spostare la vettura che, però, per tutta risposta, aveva sì portato via l’auto, ma poi aveva inseguito l’autista del mezzo pubblico, si era avvicinato al finestrino e lo aveva colpito al volto. Aveva provato addirittura a salire sul mezzo senza però riuscirci a seguito della repentina chiusura delle porte. Sta di fatto che l’autista è stato trasportato in ambulanza per le cure del caso.

Nel frattempo, i Carabinieri della Stazione di Bari Sardo hanno avviato le indagini al termine delle quali hanno denunciato l’uomo, di Bari Sardo ma residente a Milano, per lesioni e interruzione di pubblico servizio.