Orosei. Poliziotto ucciso da un’auto sulla 131 Dcn: Santa Messa per ricordare Marino Terrezza

Aveva solo 36 anni. Ha lasciato la compagna Silvia e il suo bimbo di 5 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Domenica scorsa, 29 agosto, a un mese dalla sua scomparsa, si è celebrata presso il Santuario Madonna del Rimedio in Orosei, la Santa Messa in suffragio dell’Assistente della Polizia di Stato Marino Terrezza, morto in circostanze drammatiche nel compimento del proprio dovere sulla SS 131 DCN, durante le operazioni di soccorso a un automobilista rimasto in panne con la propria autovettura.

Presenti alla Messa, oltre alla sua compagna Silvia, il loro figlio di soli cinque anni e alcuni familiari, il Vicario della Questura di Nuoro, i Dirigenti delle Sezioni della Polizia Stradale di Nuoro e Cagliari, il Comandante del Distaccamento di Siniscola ove il TERREZZA prestava servizio e vari rappresentanti delle Sezioni e Distaccamenti di Polizia Stradale di Sassari e Nuoro e della Sezione di Oristano.

Marino Terrezza aveva solo 36 anni Marino Terrezza. L’agente di polizia stradale è stato travolto da un'auto sulla statale 131 Dcn, all'altezza di Posada: si era fermato a prestare soccorso a un'auto, ma mentre dirigeva la viabilità è stato investito dal mezzo in transito, perdendo la vita.