La Caritas di Sassari pronta ad accogliere 26 rifugiati afghani

Di: Giammaria Lavena

Nel pomeriggio di domani a Sassari arriveranno 26 degli 87 rifugiati afghani che destinati alla Sardegna. Saranno inizialmente ospiti nella struttura Casa Suor Nicole delle Figlie della Carità di San Vincenzo, in via Solari, dove riceveranno una prima accoglienza.

Nei prossimi giorni sarà valutata la possibilità di un loro trasferimento in altre strutture e presso diverse famiglie che hanno espresso la loro disponibilità alla Diocesi di Sassari. È infatti la Caritas con la Fondazione Accademia Casa dei Popoli che si occuperà dell'accoglienza.

"L'arrivo di questi rifugiati e la decisione di offrire loro accoglienza richiama alle parole di San Giovanni Crisostamo, che disse: Davanti a colui che bussa alla porta non si guarda alla differenza di credo", afferma l'arcivescovo metropolita di Sassari, monsignor Gianfranco Saba.

"In questi giorni abbiamo ricevuto molte richieste da parte di associazioni e famiglie che si sono offerte per accogliere i profughi afgani. È una disponibilità a collaborare che ci rende felici - conclude - e che terremo in considerazione per offrire la migliore assistenza possibile a queste persone bisognose di aiuto".