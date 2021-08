Allevatore ucciso a Orune, il parroco: "Non percorrete strada dell'odio e della vendetta"

In tantissimi ai funerali del 74enne ucciso a coltellate sabato scorso. Il parroco: "Era un uomo integro. Invito il colpevole a prendersi le sue responsabilità"

Di: Giammaria Lavena

Si sono svolti questa mattina nella chiesa di Santa Maria Maggiore, a Orune, i funerali di Mauro Antonio Carai, l'allevatore di 74 anni ucciso a coltellate sabato sera e ritrovato in una pozza di sangue da uno dei figli, intorno alla mezzanotte, nella strada che porta al suo ovile, a 20 metri dalla statale 389. Il parroco, don Michele Muledda, ha recitato l'omelia davanti ai tanti presenti per l'ultimo saluto al defunto. In prima fila, accanto alla bara, i sette figli e i suoi nipoti dell'allevatore.

"Mauro Antonio era un uomo integro e non ha mai disturbato nessuno - ha esordito il sacerdote -. lo sono qui da 9 anni e ho conosciuto una comunità che vuole superare i brutti ricordi del passato per costruire un futuro nuovo. Questo fatto non deve interrompere l'azione di far prevalere il bene, la pace il perdono. Invito chiunque abbia commesso questo omicidio, di Orune o di fuori, a prendersi le sue responsabilità e mi appello anche alla comunità: non percorrete la strada dell'odio e della vendetta che non paga mai".

Nel frattempo, proseguono le indagini condotte dai carabinieri del Reparto Operativo di Nuoro e della Compagnia di Bitti, coordinate dal Pm Riccardo Belfiori. Si va avanti con gli interrogatori, le perquisizioni e i posti di blocco, e si cerca ancora l'arma del delitto, un coltello con cui sono state inferte alla vittima una decina di fendenti, quello mortale al collo, recidendogli l'arteria. Il sospetto è che, vista la ferocia dell'omicidio, a colpire Carai non sia stata solo una persona.

Nessuna pista viene tralasciata, ma quella più accreditata è che si sia trattato di un omicidio d'impeto, una violenta discussione finita nel sangue. Il cellulare dell'allevatore e le chiavi della sua auto, una Fiat Punto accanto alla quale è stato ritrovato il corpo, sono spariti. All'interno della vettura nessun segno di colluttazione né tracce di sangue, segno che il delitto si è consumato in strada.

L'autopsia ha stabilito il numero di coltellate inferte e quella fatale, ma non è stata ancora appresa l'ora esatta del decesso. Il medico legale si è preso altro tempo per gli esiti degli esami istologici.