Auto abbandonata e data alle fiamme, indagano i Carabinieri

Un cittadino ha chiamato il 112, sul posto anche i Vigili del Fuoco

Di: Alessandro Congia

E’ stato un cittadino a contattare il 112 mentre si trovava in località “Sambesuarzia”, segnalando quel mezzo abbandonato. I militari della stazione di Torpè sono intervenuti in quell’area in quanto una carcassa di un’auto era stata data alle fiamme poco prima.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco di Siniscola, che hanno domato l’incendio: una volta spento il rogo, è stato possibile riuscire a capire che si trattava di una vecchia “Fiat Punto”, a cui erano state asportate molte parti, tra cui targhe e motore.

I militari della squadra rilievi della Compagnia di Siniscola si sono recati sul posto insieme ai colleghi della stazione di Torpè per cercare di risalire al proprietario dell’auto.

Al momento sono molte le ipotesi al vaglio degli investigatori sul motivo per il quale quell’auto è stata trasportata in quella zona, lasciata cadere nella scarpata e data alle fiamme.