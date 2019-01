Perde il controllo dell'auto che si ribalta: ferito il passeggero

Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale San Francesco di Nuoro

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Stazione di Oniferi, nelle prime ore del mattino di ieri, 27 gennaio, sono intervenuti a seguito di un sinistro stradale avvenuto sulla Strada provinciale 128.

Per cause ancora da accertare, un 25enne a bordo di una Fiat 600 all’altezza del chilometro 163, in direzione Oniferi, in prossimità di una curva ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata ed è finita in cunetta. Ad avere la peggio è stato il passeggero che sedeva di fianco al conducente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso la persona ferita poi trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale San Francesco di Nuoro.