A Fonni il 4 settembre la 4^ Expo canina amatoriale

Ricchi premi per l'evento organizzatio dall'associazione Appassionati del Cane Fonnese

Di: Redazione Sardegna Live

Si terrà sabato 4 settembre a partire dalle ore 16, in piazza Santa Croce a Fonni, la quarta edizione dell'Expo Canina Amatoriale organizzata dall'associazione "Appassionati del cane fonnese". L'evento, organizzato in collaborazione col Comune di Fonni, prenderà il via dopo la chiusura delle iscrizioni. Alle 16.30 l'inizio dei giudizi, alle 19 il Best in show per concludere con le premiazioni dalle 19.30.

La quota di iscrizione sarà di 8 euro per un cane, 12 euro per due cani e 15 euro dai tre cani in su. La giuria sarà composta dagli esperti cinofili e handler Antonio Cappelli, Alessandro Biccheddu e Andrea Piras (cani da caccia).

Le categorie in gara saranno cani di razza, cuccioli di razza, cani da caccia, meticci (taglia piccola e taglia medio/grande), coppie e best in show (migliori di ogni categoria). Per i vincitori ricchi premi offerti dal pet store di Olbia.

Per info contattare i numeri riportati nella locandina dell'evento.+